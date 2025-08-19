Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от Хамас в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирайки израелската телевизия "Кан".

Израелската медия се позовава на изявление на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, което идва на фона на продължаващите преговори по предложеното вчера споразумение за прекратяване на огъня, предвиждащо 60-дневно примирие, и освобождаване на израелските заложници на два етапа.

Вчера делегация на Хамас получи в Египет от посредниците ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

"Предложението е рамково споразумение за започване на преговори за постоянно спиране на огъня. "Хамас" ще проведе вътрешни консултации с ръководството си и с лидерите на съюзнически групировки", заяви вчера официален египетски представител в Кайро пред Франс прес.

Предложението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което Хамас по-късно прие, а отговорът на Израел се очаква до края на седмицата, повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ, предвиждащо 60-дневно примирие и освобождаване на два етапа на израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. при безпрецедентната атака на Хамас срещу градове и кибуци в Южен Израел, предизвикала войната в Газа. Хамас отхвърли първото предложение през юли, съобщи Ройтерс.

Сделката е почти идентична с предложението, което Вашингтон представи по-рано тази година, потвърди днес говорител на страната посредник - Катар.