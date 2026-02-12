Изстреляха европейската ракета "Ариана 6" от космодрума Куру във Френска Гвиана

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:50 мин.
изстреляха европейската ракета ариана космодрума куру френска гвиана
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Европейската ракета-носител "Ариана 6" беше изстреляна от космодрума Куру във Френска Гвиана с 32 спътника от системата сателити "Амазон Лео", предаде АФП.

Това е първият старт на ракетата в най-мощната ѝ конфигурация с четири ускорителя, наречена по този повод "Ариана 64". Новата ракета е приблизително два пъти по-мощна от версията „"Ариана 62", която се използва от 2024 г.

Съзвездието от сателити "Амазон Лео" е предназначено да се конкурира с хилядите спътници "Старлинк" на компания "Спейс Екс".

Мисията ще продължи 1 час и 54 минути, от които около 20 минути са предвидени за отделянето на спътниците преди извеждането им в орбита.

Флагманът на европейската ракетна индустрия се съревновава в силно конкурентна среда с големи играчи от цял свят, включително лидера на световния пазар – "Спейс Екс" на Илон Мъск.

Ракетата-носител "Ариана 64" е висока около 62 метра или приблизително колкото 20-етажна сграда.

Новата ракета и двигателите ѝ са проектирани така, че да намалят наполовина експлоатационните разходи в сравнение с предшественика ѝ. "Ариана 5" беше изстреляна за последен път през 2023 г., с което приключи програма, започнала в края на 70-те години с цел да осигури на Европа независим достъп до космоса.

Тази година са планирани седем до осем старта на новата "Ариана 6". Независимият достъп до Космоса остава основната цел на програмата, за да позволи на Европа да задоволи собствените си нужди.

