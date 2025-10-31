Изтича срокът, след който такситата трябва да са задължително с двойно обозначение в стикерите

Изтича срокът, след който таксиметровите коли трябва да са задължително с двойно обозначение в стикерите на таксиметровите автомобили и в документите от таксиметровите апарати.



Те трябва да бъдат подменени съгласно Закона за въвеждане на еврото.

За таксиметрови автомобили, които не са спазили новите изисквания, ще следят от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", НАП, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Комисия за защита на потребителите.