Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Изтича срокът, след който такситата трябва да са задължително с двойно обозначение в стикерите

от БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Те трябва да бъдат подменени съгласно Закона за въвеждане на еврото

таксита - протест
Снимка: БГНЕС
Изтича срокът, след който таксиметровите коли трябва да са задължително с двойно обозначение в стикерите на таксиметровите автомобили и в документите от таксиметровите апарати.

Те трябва да бъдат подменени съгласно Закона за въвеждане на еврото.

За таксиметрови автомобили, които не са спазили новите изисквания, ще следят от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", НАП, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Комисия за защита на потребителите.

