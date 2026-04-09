Извънгабаритен товар ще затруднява движението в Ришкия проход

Извънгабаритен товар ще затрудни движението в Шуменско и Ришкия проход на 9 април, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

От 9.00 до 12.00 ч. през територията на област Шумен ще премине специализиран извънгабаритен товар, който ще се движи от Русе към Бургас. Очаква се преди и в Ришкия проход движението да бъде затруднено, поради широчината на товара, отбелязаха от пресцентъра на полицията в областния град.

Полицейски екипи ще го съпровождат и ще осигуряват периодично пропускане на автомобилите, за да не се образуват колони и задръствания.

Шофьорите да бъдат търпеливи и да спазват указанията на полицейските служители, ангажирани с обезопасяване на участъците, през които ще преминава товара, апелират от полицията.