Извънгабаритен товар ще затруднява движението в Ришкия проход

От 9.00 до 12.00 ч. през територията на област Шумен ще премине специализиран извънгабаритен товар, който ще се движи от Русе към Бургас. Очаква се преди и в Ришкия проход движението да бъде затруднено, поради широчината на товара, отбелязаха от пресцентъра на полицията в областния град.
Полицейски екипи ще го съпровождат и ще осигуряват периодично пропускане на автомобилите, за да не се образуват колони и задръствания.
Шофьорите да бъдат търпеливи и да спазват указанията на полицейските служители, ангажирани с обезопасяване на участъците, през които ще преминава товара, апелират от полицията.