Джамал Мусиала е готов за завръщане в игра за Байерн

Джамал Мусиала може да се завърне в игра за Байерн още в предстоящия двубой срещу Шалке 04 в Бундеслигата. Старши треньорът на баварците Венсан Компани потвърди, че 23-годишният халф вече е възстановен и отново е на разположение.

Мусиала не попадна в състава при победата с 4:1 над Оснабрюк за Купата на Германия. Германският национал не е играл, откакто колабира в два мача по време на предсезонната подготовка заради неврологичен проблем.

Сега състоянието му позволява постепенно завръщане към състезателния ритъм, като Компани не изключи възможността това да се случи още в събота срещу Шалке 04.

"Мусиала може да бъде кандидат за мача срещу Шалке 04. Но не искам да оказвам допълнителен натиск върху него“, заяви наставникът на Байерн.

По-рано самият футболист разкри, че е диагностициран с лечими припадъци. Става въпрос за кратки неконвулсивни епизоди, при които човек може за няколко секунди да загуби връзка със случващото се около него.

В Байерн са предпазливи относно окончателното решение за участието на Мусиала, като водещо остава неговото физическо състояние и готовността му отново да понесе натоварването в официален мач.

През миналия сезон германският халф записа 28 мача във всички турнири, в които отбеляза осем гола и добави пет асистенции.