Джани Инфантино осъди събитията от финала за Купата на африканските нации

Президентът на ФИФА Джани Инфантино описа събитията от финала за Купата на африканските нации като „недопустими“ и очаква да бъдат наложени санкции на замесените.

Сенегал победи Мароко с 1:0 след продължения, но мачът беше белязан от неприятни сцени в края на редовното време.

Домакините от Мароко получиха възможност да изпълнят дузпа в добавените минути на второто полувреме след проверка от системата за видеоарбитраж-ВАР, но в знак на протест отборът на Сенегал напусна терена преди Браим Диас да може да изпълни наказателния удар. В същия момент на трибуните също имаше сблъсъци между феновете и органите на реда.

Играчите се завърнаха 16 минути по-късно, а Диас опита технично изпълнение на дузпата, което беше спасено от вратаря Едуар Менди.

Пап Гей отбеляза победния гол за Сенегал в началото на първото продължение, но триумфът беше опетнен след събитията от по-рано в мача.

„За жалост видяхме недопустими сцени на терена и по трибуните - осъждаме поведението на някои привърженици, както и на някои от играчите и хората от щаба на Сенегал. Недопустимо е да напуснеш терена по този начин, а също така насилието не може да бъде толерирано в нашия спорт, просто не е правилно. Трябва винаги да уважаваме съдийските решения на игрището и извън него“, написа Инфантино в профила си в Инстаграм, цитиран от ДПА.

„Очаквам отговорните дисциплинарни органи в Африканската футболна конфедерация да вземат съответните мерки“, добави президентът на ФИФА.