Садио Мане: Бих предпочел да загубя, отколкото всичко да завърши по този начин

Капитанът на Сенегал Садио Мане имаше ключова роля извън терена по време на вчерашния запомнящ се финал за Купата на Африка. Двубоят вървеше към продължения, но в последните минути се разигра цяла поредица от драматични събития. Първо бе отменен гол на Сенегал, а в последните секунди на добавеното време се стигна до дузпа в полза на Мароко. Това предизвика небивал хаос на терена, а селекционерът на сенегалския тим Пап Тиау накара своите играчи да напуснат терена. Садио Мане се противопостави на това решение и върна съотборниците си.

Бившият играч на Ливърпул и Байерн Мюнхен получи и приза за Играч на турнира.

„Всички искаха да излязат. Когато видях Клод Льо Роа, си помислих, че той е перфектният човек, от когото мога да поискам съвет. Попитах го какво мисли и той ми каза: “Трябва да останете, трябва да играете”. Попитах и Мамаду Нианг и Ел-Хаджи Диуф и те ме посъветваха същото, така че отидох при останалите и им казах: “Каквото и да се случи, трябва да отидете да играете. Независимо дали ще вкарат или не, ние ще играем.“ Трябваше да играем и накрая бяхме възнаградени.

Честно казано, мисля, че би било наистина тъжно и жалко да видим финалът да завърши по такъв начин. Невъзможно е да покажем подобен образ пред целия свят. Представете си, само си представете за секунда, да влезете в съблекалните и футболният мач да спре там. Мисля, че това би създало негативен образ на нашия футбол- мисля, че Африка днес не заслужава това. Знаете ли, африканският футбол в момента се следи, африканският футбол се разви по невероятен начин. Бих предпочел да загубя, отколкото всичко да завърши по този начин. Това ме подтикна да кажа на момчетата да се върнат на терена и да играят нашия футбол. Така че, направих каквото трябваше. След това имахме и малко късмет с вратар като Едуар Менди, който ни спаси за пореден път, но мисля, че като цяло в мача Сенегал заслужаваше да спечели", заяви Садио Мане.