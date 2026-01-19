Обявиха официален празник в Сенегал след спечелването на Купата на африканските нации

Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе обяви 19 януари за платен официален празник след победата на националния отбор на финала на турнира за Купата на африканските нации по футбол, съобщи журналистът на „Ройтерс“ Станис Чиамала на страницата си във Facebook.

Сенегал спечели с 1:0 след продължения срещу домакина Мароко в мача за трофея в Рабат.

Отборът ликува с Купата на африканските нации за втори път в историята си. Преди това Сенегал печели трофея през 2021 г. Мароко е губил два финала и е спечелил една титла през 1976 година.