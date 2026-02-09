Джани Инфантино поздрави Христо Стоичков

Президентът на Световната футболна централа ФИФА Джани Инфантино отправи поздрав по случай 60-годишния юбилей на Христо Стоичков.

В специално обръщение в социалната мрежа Инстаграм Инфантино направи обръщение към Стоичков.

"Честит рожден ден на моя скъп приятел Христо Стоичков! Една истинска легенда на българския, европейския и световен футбол. Носител на златната топка, незабравим на Световното първенство по футбол през 1994 и преди всичко страхотен човек и приятел. Днес като посланик на ФИФА по проекта FIFA Football for Schools продължавате да предавате ценностите на футбола на децата по света. Насладете се на специалния си ден, и ще се видим много скоро”, написа Инфантино.