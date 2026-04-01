Джанлуиджи Буфон: Ще останем с Гатузо начело на Италия поне до юни

Легендата на италианския футбол Джанлуиджи Буфон заяви, че той и Дженаро Гатузо ще останат начело на националния отбор поне до юни, след като Италия отново не успя да се класира за Световното първенство.

"Това е деликатен момент и трябва да направим правилните оценки. До края на сезона през юни е нормално да бъдем на разположение на федерацията и на всички, които ни се довериха“, коментира Буфон.

Италия отпадна драматично от Босна и Херцеговина след дузпи, въпреки че водеше в резултата. Червеният картон на Алесандро Бастони се оказа ключов момент, който обърна хода на срещата.

Кризата в италианския футбол се задълбочава, след като "адзурите“ пропускат трето поредно Световно първенство. Въпреки това Буфон отчете и положителни знаци в играта на отбора.

"Ако има подобрение, това е важно. Но най-голямата ни цел беше класиране и това боли“, допълни той.

Президентът на федерацията Габриеле Гравина намекна за предстоящи избори, които могат да доведат до сериозни промени и в ръководството на националния отбор. До тогава обаче Буфон и Гатузо остават начело в опит да стабилизират ситуацията около „скуадра адзура“.