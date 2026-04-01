Почина големият композитор Михаил Белчев
Джанлуиджи Буфон: Ще останем с Гатузо начело на Италия поне до юни

Несигурност около бъдещето на "адзурите“ след трети пореден пропуснат Мондиал

Легендата на италианския футбол Джанлуиджи Буфон заяви, че той и Дженаро Гатузо ще останат начело на националния отбор поне до юни, след като Италия отново не успя да се класира за Световното първенство.

"Това е деликатен момент и трябва да направим правилните оценки. До края на сезона през юни е нормално да бъдем на разположение на федерацията и на всички, които ни се довериха“, коментира Буфон.

Италия отпадна драматично от Босна и Херцеговина след дузпи, въпреки че водеше в резултата. Червеният картон на Алесандро Бастони се оказа ключов момент, който обърна хода на срещата.

Кризата в италианския футбол се задълбочава, след като "адзурите“ пропускат трето поредно Световно първенство. Въпреки това Буфон отчете и положителни знаци в играта на отбора.

"Ако има подобрение, това е важно. Но най-голямата ни цел беше класиране и това боли“, допълни той.

Президентът на федерацията Габриеле Гравина намекна за предстоящи избори, които могат да доведат до сериозни промени и в ръководството на националния отбор. До тогава обаче Буфон и Гатузо остават начело в опит да стабилизират ситуацията около „скуадра адзура“.

Свързани статии:

Мондиал 2026: Кошмарно Déjà vu за Скаудра Адзура
Мондиал 2026: Кошмарно Déjà vu за Скаудра Адзура
Последната победа на Италия в елиминационна фаза на световно...
Чете се за: 03:27 мин.
Мондиал 2026: Всички вкъщи, национален срам - италианската преса помете Скуадра Адзура
Мондиал 2026: Всички вкъщи, национален срам - италианската преса помете Скуадра Адзура
Gazzetta dello Sport отбелязва, че цяло поколение никога няма да...
Чете се за: 03:32 мин.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Национални отбори

Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Чете се за: 05:37 мин.
Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт
Чете се за: 02:00 мин.
Истории от Световните първенства – 2002 Истории от Световните първенства – 2002
Чете се за: 18:52 мин.
Играй до последно Играй до последно
Чете се за: 08:15 мин.
Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
