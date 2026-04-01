Мондиал 2026: Всички вкъщи, национален срам - италианската преса помете Скуадра Адзура

Загубата на италианския национален отбор по футбол от Босна и Херцеговина, която му коства място на световното първенство това лято, попадна в заглавията на италианската преса в сряда.

Истинско фиаско. Национална трагедия! Разочарованието е толкова огромно, колкото и очакванията и надеждите. Загубата на Италия срещу Босна и Херцеговина (1:1 в редовното време, 1:4 след дузпи) във вторник вечер в плейофа за място на световното първенство това лято, потопи цялата страна в дълбоко отчаяние и мъка.

Провалът на тима, който за трети пореден път не успя да се класира за световно първенство, е основното заглавие в италианската спортна преса, която не пощади своите играчи.

"Всички вкъщи“ е заглавието на първа страница на Gazzetta dello Sport и още: "Адът в Зеница".

„Кошмарът продължава“, пише най-старият спортен ежедневник на Италия, който в статия на Луиджи Гарландо говори за „трети апокалипсис“ след преживените през 2018 и 2022 г. по време на предишните елиминации от световното първенство. Розовите страници на вестника също напомнят на читателите, че "цяло поколение никога няма да види Италия на световно първенство“.

Tuttosport не крие разочарованието и гнева си, наричайки елиминацията на тима „катастрофа в Италия“ и „тотален провал“.

„Сега, всички навън!“, призовава торинският всекидневник, който насочва специално внимание към Алесандро Бастони от Интер, чието изгонване според изданието, се е оказало фатално за италианците.

Скуадрата остана с 10 души малко преди почивката заради директен червен картон на Бастони.

За „Кориере дело Спорт“ поражението е поредната „психодрама“ и "национален позор", и посочва още "проклятието на дузпите продължава".

„Дванадесет години без световно първенство: италианският футбол вече не съществува на картата на света“, пише вестникът.

"Малка Босна ликува, докато ние сме в сянка“, продължава миланският всекидневник, който напомня на читателите, че „Италия е единственият звезден национален отбор спечелил световно първенство, който няма да отиде в Канада, Мексико и Съединените щати това лято."

„Разочаровани сме, огорчени, ядосани. Още по-лошо, бесни сме“, твърди Corriere della Sera.

„През юни ще преживеем още едно лято пред телевизорите си: дотогава изпитания, революции и потискащо чувство на унижение ще ни съпътстват през цялото това време“, пише изданието.

Мнението на италианските медии се споделя и от европейската преса като цяло и всички очакват много промени в Скуадра Адзура.