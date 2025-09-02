БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джей Вайн спечели десетия етап на "Вуелтата"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Йонас Вингегор пък си върна лидерството в генералното класиране.

Джей Вайн
Снимка: БТА
Слушай новината

Джей Вайн от отбора на Обединените арабски емирства спечели десетия етап от Обиколката на Испания - 175,3 километра от Сендавива до Лара Белагуа.

Австралиецът стигна до успеха с време от 3 часа, 56 минути и 24 секунди, като го изкова на финалното изкачване към Лара Белагуа. За него това е втора етапна победа в тазгодишната "Вуелта", като така той стана вторият австралиец след Кейдън Гроувс с поне два етапни успеха в две различни издания на Обиколката на Испания.

Втори и трети останаха съотборниците в Мовистар Пабло Кастрийо Сапатер и Хавиер Ромо. Двамата испанци пристигнаха с изоставания от 35 секунди и 1:04 минути, като Ромо бе точно пред групата на претендентите, която бе записана на изоставане от 1:05 минути. В нея бе и датчанинът Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк), който с 11-ото си място днес си върна първата позиция в генералното класиране.

Носителят на "червеното трико" Торстейн Трен от Бахрейн-Викториъс загуби над 45 секунди в последните 4 километра от етапа и това го свали до втората позиция в подреждането на 26 секунди от Вингегор. Трети на 38 секунди е португалецът Жоао Алмейда от тима на ОАЕ.

В класирането по точки начело е друг датчанин - Мадс Педерсен (Лидл-Трек), а Джей Вайн е на първата позиция при катерачите.

В сряда е 11-ият етап от Обиколката на Испания. Тя ще се преполови със 157,4-километров полупланински етап с начало и край в Билбао.

#Джей Вайн #Вуелта 2025 #Йонас Вингегор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
6
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Още

Пловдив организира Дни на отворените врати на спорта под егидата на Костадин Димитров
Пловдив организира Дни на отворените врати на спорта под егидата на Костадин Димитров
Обявиха датата за 15-ото издание на "Нощ на звездите" Обявиха датата за 15-ото издание на "Нощ на звездите"
Чете се за: 01:52 мин.
Никифорос Арваниту си върна "жълтата фланелка" след успех в третия етап на Обиколката на България Никифорос Арваниту си върна "жълтата фланелка" след успех в третия етап на Обиколката на България
Чете се за: 02:30 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
7052
Чете се за: 02:40 мин.
Спортни новини 02.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 02.09.2025 г., 12:25 ч.
"Лордовете на крикета" са на посещение в София "Лордовете на крикета" са на посещение в София
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ