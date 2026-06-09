Джейдън Нелсън заменя контузения Марсело Флорес в състава на Канада за Мондиал 2026

Националният отбор на Канада претърпя принудителна промяна в състава си непосредствено преди началото на световното първенство по футбол. Нападателят на Остин ФК Джейдън Нелсън беше повикан да замени контузения Марсело Флорес, съобщиха от Канадската футболна федерация.

23-годишният Нелсън има 15 мача с националната фланелка и беше част от разширения състав на селекционера Джеси Марш по време на подготвителния лагер в Шарлът в края на май. Той взе участие и в двете последни контроли на "кленовите листа“, като се разписа при победата с 2:0 над Узбекистан и игра при равенството 1:1 срещу Република Ирландия. Въпреки това първоначално не попадна в окончателния списък от 26 футболисти за шампионата.

Промяната се наложи след тежката контузия на Марсело Флорес. Офанзивният футболист на Тигрес Монтерей е скъсал кръстни връзки на дясното коляно по време на финала на Шампионската лига на КОНКАКАФ на 31 май. Няколко дни по-късно, на 5 юни, той е претърпял хирургическа интервенция и няма да може да вземе участие на Мондиала.

Канада е сред трите домакина на световното първенство и ще започне участието си в турнира с двубой срещу Босна и Херцеговина в група "B“ на 12 юни. След това тимът на Джеси Марш ще се изправи още срещу Катар и Швейцария в битката за място в елиминационната фаза.