БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джеймс Хардън поиска да напусне Лос Анджелис Клипърс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Гардът е спряган за трансфер в Кливланд.

Джеймс Хардън
Снимка: БТА
Слушай новината

Гардът на Лос Анджелис Клипърс Джеймс Хардън е поискал да напусне клуба броени дни преди затварянето на трансферния прозорец в НБА, съобщават медиите в САЩ.

От ръководството на „ножиците“ потвърдиха, че са наясно с намеренията на плеймейкъра, който е част от елитния списък със 75-те най-велики играчи в историята на лигата, и вече работят по възможни варианти за сделка.

Според информациите отвъд Океана фаворит за подписа на Хардън е Кливланд Кавалиърс. Тимът от Охайо е готов да предложи своя гард Дариъс Гарланд като част от евентуална размяна.

В основата на желанието на Хардън да смени клуба стои разминаване с ръководството относно нов договор. По данни на ESPN гардът е настоявал за двугодишен контракт на стойност 80 милиона долара, но от Клипърс не са склонни да му предложат заплата от 40 милиона на сезон. Клубът планира да освободи финансов ресурс за лятото на 2027 година, а възрастта на Хардън – той ще навърши 37 през август – също е фактор в преговорите.

Въпреки това ветеранът продължава да бъде сред водещите фигури в лигата. През настоящия сезон той записва средно по 25,4 точки, 8,1 асистенции и 4,8 борби на мач.

Лос Анджелис Клипърс заемат девето място в Западната конференция с баланс 23 победи и 26 загуби, но формата на тима е впечатляваща – 17 успеха в последните 22 срещи, което ги прави най-успешния отбор в НБА за този период.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#НБА 2025/2026 # Лос Анджелис Клипърс #Джеймс Хардън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: НБА

Филаделфия продължава победния си ход в НБА
Филаделфия продължава победния си ход в НБА
Мич Джонсън ще води един от отборите в Мача на звездите в НБА Мич Джонсън ще води един от отборите в Мача на звездите в НБА
Чете се за: 01:47 мин.
Рекордно 22-ро участие за Леброн Джеймс в Мача на звездите в НБА Рекордно 22-ро участие за Леброн Джеймс в Мача на звездите в НБА
Чете се за: 03:02 мин.
Детройт се развилня срещу Бруклин Детройт се развилня срещу Бруклин
Чете се за: 05:52 мин.
Амен Томпсън и Алперен Шенгюн поведоха Хюстън към успех над Далас в НБА Амен Томпсън и Алперен Шенгюн поведоха Хюстън към успех над Далас в НБА
Чете се за: 02:12 мин.
Никола Йокич се завърна по отличен начин в игра при успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс Никола Йокич се завърна по отличен начин в игра при успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ