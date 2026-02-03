Джеймс Хардън поиска да напусне Лос Анджелис Клипърс

Гардът на Лос Анджелис Клипърс Джеймс Хардън е поискал да напусне клуба броени дни преди затварянето на трансферния прозорец в НБА, съобщават медиите в САЩ.

От ръководството на „ножиците“ потвърдиха, че са наясно с намеренията на плеймейкъра, който е част от елитния списък със 75-те най-велики играчи в историята на лигата, и вече работят по възможни варианти за сделка.

Според информациите отвъд Океана фаворит за подписа на Хардън е Кливланд Кавалиърс. Тимът от Охайо е готов да предложи своя гард Дариъс Гарланд като част от евентуална размяна.

В основата на желанието на Хардън да смени клуба стои разминаване с ръководството относно нов договор. По данни на ESPN гардът е настоявал за двугодишен контракт на стойност 80 милиона долара, но от Клипърс не са склонни да му предложат заплата от 40 милиона на сезон. Клубът планира да освободи финансов ресурс за лятото на 2027 година, а възрастта на Хардън – той ще навърши 37 през август – също е фактор в преговорите.

Въпреки това ветеранът продължава да бъде сред водещите фигури в лигата. През настоящия сезон той записва средно по 25,4 точки, 8,1 асистенции и 4,8 борби на мач.

Лос Анджелис Клипърс заемат девето място в Западната конференция с баланс 23 победи и 26 загуби, но формата на тима е впечатляваща – 17 успеха в последните 22 срещи, което ги прави най-успешния отбор в НБА за този период.