Дженаро Гатузо: Националният отбор на Италия винаги трябва да бъде позитивен

Спорт
"Адзурите“ направиха крачка към Мондиал 2026 след успех над Северна Ирландия

Дженаро Гатузо: Националният отбор на Италия винаги трябва да бъде позитивен
Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо изрази задоволството си след победата с 2:1 над Северна Ирландия в полуфинала на плейофите за Световното първенство през 2026 година.

"Адзурите“ стигнаха до успеха след попадения на Сандро Тонали и Мойс Кен през второто полувреме, с които обърнаха развоя на срещата и си осигуриха място на финала.

"След като вкарахме първия гол, се отпуснахме. Играхме добре. Това би трябвало да ни даде увереност преди мача във вторник. Националният отбор на Италия винаги трябва да бъде позитивен. Трябва да спечелим – нямаме друг избор“, заяви Гатузо след двубоя.

Италия ще се изправи срещу Босна и Херцеговина във финала на плейофите, който ще се проведе на 31 март, като залогът е място на Световното първенство през 2026 година.

