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Джесика Пегула отстрани Арина Сабаленка на полуфиналите на турнира в Берлин

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Спорт
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Американката победи световната №1 в три сета.

Джесика Пегула
Снимка: БГНЕС

Американската тенисистка Джесика Пегула е само на победа от това да спечели за втори път в кариерата си турнира на трева в Берлин.

В полуфиналите на надпреварата от сериите WТА 500 тя се наложи над световната №1 Арина Сабаленка с 6:4, 6:7(4), 6:0. Двубоят бе прекъснат заради дъжд в тайбрека на втория сет за над два часа, а заради лошото време над германската столица вторият полуфинал между чехкинята Линда Носкова и Александра Еала от Филипините също закъснява.

Пегула, която е шампионка за 2024 година, изигра почти перфектен мач срещу водачката в ранглистата. Американката измъкна първия сет благодарение на пробив в третия гейм, а в седмия гейм пропусна още пет възможности за втори такъв.

Във втория сет Сабаленка взе предимство от 3:0 гейма, но белорускинята пропусна сетбол и позволи да се стигне до изравняване при 5:5. При 3:1 точки в полза на Пегула в тайбрека в Берлин заваля, а след подновяването на играта водачката в схемата спечели шест от седем разигравания, за да изравни сетовете.

Това обаче само мотивира още повече Пегула, която бързо възстанови настроението си и в решителния трети сет не даде нито гейм на Сабаленка.

#Джесика Пегула #Арина Сабаленка

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