Джокович с историческо постижение и 1/8-финал на US Open

Новак Джокович победи Камерън Нори и по този начин се превърна във втория най-възрастен 1/8-финалист в историята на US Open. Сърбинът показа по-голяма издръжливост и свежест в решаващите моменти, за да постигне 192-ра победа на турнир от Големия шлем на твърди кортове.

Бившият №1 в света надделя с 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3 след близо три часа игра. Сръбската звезда наниза 18 аса, записа 51 печеливши удара и допусна едва 31 непредизвикани грешки. Следващият му съперник ще бъде германецът Ян-Ленард Щруф, който поднесе изненада, побеждавайки полуфиналиста от 2024 година Франсис Тиафо с 6:4, 6:3, 7:6(7).

Нори стартира агресивно, държеше инициативата в дългите разигравания и успя да спечели втория сет в тайбрек. Той дори поведе с пробив в началото на третата част, но Джокович реагира мигновено – върна контрола и влезе в типичния си режим на доминация. Той проби два пъти поред и обърна сета в своя полза, а в четвъртата част поведе с 3:0 и затвори мача без шанс за обрат.

Така 24-кратният шампион от Големия шлем затвърди статута си на фаворит в турнира и продължава похода си към нови върхове.

В друг мач Тейлър Фриц победи швейцареца Жером Ким в третия кръг със 7:6(3), 6:7(9), 6:4, 6:4. Мачът продължи 3 часа и 1 минута. 27-годишният американец записа 20 аса, допусна 1 двойна грешка и реализира 3 от 6 точки за пробив.

Следващият опонент на четвъртия в схемата ще бъде чехът Томаш Махач.