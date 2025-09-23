Джокович се завръща в игра на Мастърса в Шанхай

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Турнирът ще се проведе между 1 и 12 октомври.

Новак Джокович, Яник Синер
Снимка: БТА
Слушай новината

Организаторите на турнира от сериите Мастърс в Шанхай обявиха, че в състезанието ще играе и бившият №1 в света Новак Джокович. Надпреварата ще се проведе между 1 и 12 октомври.

Носителят на 24 титли от Големия шлем е финалист от миналата година в Шанхай и общо четири пъти е печелил турнира в Азия. Миналата година сърбинът загуби финала от Яник Синер след 6:7(4), 3:6.

Джокович се завръща на тенис кортовете за първи път след загубата си от Карлос Алкарас на полуфинала на US Open. Той е печелил титлата в Шанхай през 2012, 2013, 2015 и 2018, като последния път побеждава на финала хърватина Борна Чорич.

