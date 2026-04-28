Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Джон Стоунс напуска Манчестър Сити след десет години на върха

Английският защитник слага край на бляскав период с 19 трофея и близо 300 мача за "гражданите“

Снимка: БГНЕС

Защитникът Джон Стоунс ще се раздели с Манчестър Сити след края на сезона във Висшата лига, съобщиха от клуба. Така 31-годишният англичанин ще сложи край на едно от най-успешните десетилетия в съвременната история на "гражданите“.

Стоунс пристигна на "Етихад“ през 2016 година от Евертън срещу 47,5 милиона паунда и бързо се превърна в ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. В рамките на десет години той изигра 293 мача, в които реализира 19 попадения и помогна на тима да изгради доминация както в Англия, така и на европейската сцена.

По време на престоя си в Манчестър Сити бранителят спечели общо 19 значими трофея, сред които шест титли от Висшата лига, трофея в Шампионската лига, два ФА Къп, пет Купи на лигата, три "Къмюнити Шийлд“, както и Световното клубно първенство и Суперкупата на УЕФА.

"Това беше моят дом през последните 10 години и ще остане такъв завинаги. Това беше невероятно пътешествие. Дойдох като дете и си тръгвам като мъж – станах баща и съпруг, а на терена се превърнах в напълно удовлетворен играч. Изживях всичките си мечти и спечелих всички трофеи, за които дойдох тук“, заяви Стоунс във видео, публикувано в социалните мрежи.

Английският национал не пропусна да изрази благодарността си към мениджъра Пеп Гуардиола, под чието ръководство изгради кариерата си на най-високо ниво.

"Не мисля, че щях да постигна този успех без него. Благодарен съм, че имах възможността да работя с него толкова дълго и да спечеля всичко. Чувствам се истински късметлия“, допълни защитникът.

Очаква се в следващите седмици да стане ясно къде Стоунс ще продължи кариерата си след края на престоя си при "гражданите“.

#Висша лига 2025/26 #ФК Манчестър Сити #Джон Стоунс

Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Барселона преговаря с Манчестър Юнайтед за нов наем на Маркъс Рашфорд
В Реал Мадрид разтревожени от лавината от контузии в последните два сезона В Реал Мадрид разтревожени от лавината от контузии в последните два сезона
Джейми Каръгър: Карик заслужава да остане начело на Манчестър Юнайтед Джейми Каръгър: Карик заслужава да остане начело на Манчестър Юнайтед
Ман Юнайтед взе своето срещу Брентфорд Ман Юнайтед взе своето срещу Брентфорд
Каляри отдалечи Аталанта от Европа Каляри отдалечи Аталанта от Европа
Милан загуби Модрич до края на сезона Милан загуби Модрич до края на сезона
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Проверка на цените на гражданската отговорност след сигнали за необосновано поскъпване Проверка на цените на гражданската отговорност след сигнали за необосновано поскъпване
ОАЕ напускат ОПЕК от 1 май ОАЕ напускат ОПЕК от 1 май
Гърция отлага новите изисквания за автомобилните аптечки до 1 януари 2027 г. Гърция отлага новите изисквания за автомобилните аптечки до 1 януари 2027 г.
Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола
От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник,...
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу...
