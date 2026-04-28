Джон Стоунс напуска Манчестър Сити след десет години на върха

Защитникът Джон Стоунс ще се раздели с Манчестър Сити след края на сезона във Висшата лига, съобщиха от клуба. Така 31-годишният англичанин ще сложи край на едно от най-успешните десетилетия в съвременната история на "гражданите“.

John Stones will leave Manchester City in the summer, bringing an end to a memorable and hugely successful ten-year stay.



Стоунс пристигна на "Етихад“ през 2016 година от Евертън срещу 47,5 милиона паунда и бързо се превърна в ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. В рамките на десет години той изигра 293 мача, в които реализира 19 попадения и помогна на тима да изгради доминация както в Англия, така и на европейската сцена.

По време на престоя си в Манчестър Сити бранителят спечели общо 19 значими трофея, сред които шест титли от Висшата лига, трофея в Шампионската лига, два ФА Къп, пет Купи на лигата, три "Къмюнити Шийлд“, както и Световното клубно първенство и Суперкупата на УЕФА.

"Това беше моят дом през последните 10 години и ще остане такъв завинаги. Това беше невероятно пътешествие. Дойдох като дете и си тръгвам като мъж – станах баща и съпруг, а на терена се превърнах в напълно удовлетворен играч. Изживях всичките си мечти и спечелих всички трофеи, за които дойдох тук“, заяви Стоунс във видео, публикувано в социалните мрежи.

Английският национал не пропусна да изрази благодарността си към мениджъра Пеп Гуардиола, под чието ръководство изгради кариерата си на най-високо ниво.

"Не мисля, че щях да постигна този успех без него. Благодарен съм, че имах възможността да работя с него толкова дълго и да спечеля всичко. Чувствам се истински късметлия“, допълни защитникът.

Очаква се в следващите седмици да стане ясно къде Стоунс ще продължи кариерата си след края на престоя си при "гражданите“.