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Джордан Хендерсън аут от сметките на Англия до края на Мондиал 2026

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Националът на "Трите лъва" се нуждае от операция.

Джордан Хендерсън аут от сметките на Англия до края на Мондиал 2026
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Английският национал Джордан Хендерсън ще бъде извън игра до края на Световното първенство по футбол, съобщи Sky Sports, тъй като се нуждае от операция на странната контузия на ръката, която получи по време на празненствата след победата им с 3:2 на осминафиналите над Мексико.

Опитният халф на Брентфорд се приземи неловко, когато се подхлъзна, докато прескачаше рекламно пано на стадион „Ацтека“ в неделя, а видеозаписи показват как предмишницата му се изкривява.

След като напусна терена на носилка и получи кислород, Хендерсън беше откаран в болница в Мексико Сити и не пътува обратно до тренировъчната база на Англия в Канзас Сити с останалата част от отбора на Томас Тухел.

Член на медицинския екип на Англия остана с него.

36-годишният Хендерсън беше неизползвана резерва срещу Мексико, но бившият капитан на Ливърпул е сред най-уважаваните фигури в отбора, осигурявайки лидерство, опит и успокояващо влияние.

Футболната асоциация на Англия „не е коментирала официално ситуацията.

#Национален отбор на Англия по футбол #Мондиал 2026 #Джордан Хендерсън

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