Джордан Пикфорд оглави върха на Англия за най-много мачове на световни първенства

Вратарят Джордан Пикфорд стана рекордьор на английския национален отбор по футбол за най-много участия на световни първенства. Той започна като титуляр на четвъртфинала срещу Норвегия, спечелен с 2:1 след продължения.

Пикфорд вече има 18 мача на Мондиали. На второ място са бившия страж на Англия Питър Шилтън и нападателят Хари Кейн, който също игра срещу Норвегия (и двамата с по 17).

32-годишният Пикфорд е футболист на Евертън от лятото на 2017-а. Това е третото му Световно първенство, преди това е участвал на Мондиал 2018 и 2022, като два пъти е достигал до четвъртфиналите. Пикфорд е двукратен сребърен медалист от Европейските първенства (2020 и 2024).

Шилтън игра на три Световни първенства, които се проведоха през 1982, 1986 и 1990 година. Той държи рекорда на английския национален отбор за най-много участия (125).

Световното първенство тази година е третото и за Хари Кейн, след тези през 2018 и 2022 година. Нападателят е голмайстор номер 1 на тима с 85 попадения.

Пикфорд дебютира на Световното първенство през 2018-а, като титуляр в първия мач на Англия при победата с 2:1 срещу Тунис. Той запази първата си суха мрежа на четвъртфиналите при победата с 2:0 над Швеция.

В предишните си 17 мача на Мондиал Пикфорд е не е допуснал гол в шест срещи, вторият най-голям брой от всички вратари на Англия - Гордън Банкс също има шест, докато Шилтън е с десет.