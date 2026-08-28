Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите на турнир в Сърбия

Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин, който е поставен под №7, отпадна от водача в схемата Бранко Джурич (Сърбия) с 3:6, 6:7(2) за малко над два часа на корта.

В първия сет Лазаров проби пръв и поведе с 2:1, но представителят на домакините спечели пет от следващите шест гейма и си осигури преднина в общия резултат. Втората част премина с размяна на пробиви, след което се стигна до тайбрек. В него Джурич беше безапелационен и спечели със 7:2 точки.

По-късно днес Джордж Лазаров ще продължи участието си в полуфиналите на надпреварата на двойки, където заедно с българина Борислав Кирилов ще се изправят срещу Алекса Опарница (Сърбия) и Каир Варик (Индия).

Другият роден представител при дуетите Михаил Иванов и партньорът му Матиес Рамис (Испания) ще играят срещу италианците Филиберто Фумагали и Матео Лиусо.