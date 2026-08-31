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Джордж Лазаров отстъпи след над два часа битка на "Чалънджър 50“ в Пловдив

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Българинът спечели втория сет след обрат от 1:4, но Огнен Милич наложи волята си в решителната част

джордж лазаров валерия гърневска достигнаха четвъртфиналите държавното първенство
Снимка: БТА
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Джордж Лазаров приключи участието си на сингъл в първия кръг на турнира на клей от сериите ATP "Чалънджър 50“ в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

Българският тенисист, който получи "уайлд кард“ за основната схема, отстъпи пред поставения под №8 сърбин Огнен Милич с 5:7, 7:5, 2:6 след 2 часа и 17 минути игра.

Лазаров започна силно срещата и проби подаването на съперника си още в третия гейм. Малко по-късно той реализира още един пробив и стигна до аванс от 5:3. Българинът обаче не успя да затвори сета, а Милич спечели четири последователни гейма и обърна резултата до 7:5.

Втората част се разви по обратния сценарий. Този път сърбинът поведе с 4:1, но Лазаров показа характер и постепенно заличи изоставането си. Българинът стигна до пълен обрат и след 7:5 изпрати двубоя в решителен трети сет.

В него Лазаров отново успя да вземе ранен аванс. Той реализира пробив и поведе с 2:1, но до края на срещата Милич не му даде нито един гейм. Сърбинът направи серия от пет поредни гейма и с 6:2 си осигури място във втория кръг.

Българското участие в основната схема продължава във вторник, когато на корта ще излязат Пьотр Нестеров, Александър Василев и Янаки Милев.

Не преди 15:00 часа на централния корт националът за Купа "Дейвис“ Александър Василев ще се изправи срещу поставения под №3 аржентинец Хуан Мануел Ла Серна.

По-късно, не преди 17:30 часа, предстои и изцяло български сблъсък между Пьотр Нестеров и Янаки Милев. Нестеров е №5 в схемата и достигна до финала на предишния турнир в Пловдив.

#"Чалънджър 50" в Пловдив #Джордж Лазаров

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