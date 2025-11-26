Джуд Белингам допълни лазарета на Реал Мадрид

Полузащитникът на Реал Мадрид Джуд Белингам е получил контузия в навечерието на мача срещу Олимпиакос в Шампионската лига тази вечер.



Английският национал е получил разтежение на прасеца, което най-вероятно ще накара треньора Шаби Алонсо да го извади от титулярния състав, за да не поема излишни рискове със здравето на футболиста.

Състоянието на Белингам не е сериозно, но медицинският екип на Реал е предупредил треньора, че той е изложен на риск, в случай, че играе.

Това е пореден проблем за Шаби Алонсо, след като отборът му замина за Атина без седем играчи заради различни проблеми - Антонио Рюдигер, Дани Карвахал, Едер Милитао, Дейвид Алаба, Дийн Хаусен, Тибо Куртоа и Франко Мастантуоно.