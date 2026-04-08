Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Къде ще наклонят везните? ПСЖ и Ливърпул с идентична история в Шампионската лига

Мариан Николов от Мариан Николов
Историята между двата тима обещава нова оспорвана битка в четвъртфиналите

Къде ще наклонят везните? ПСЖ и Ливърпул с идентична история в Шампионската лига
Преди предстоящия четвъртфинален сблъсък в Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Ливърпул статистиката показва напълно изравнено съперничество, което обещава нова интригуваща развръзка.

Двата отбора се срещат отново малко повече от година след драматичния им дуел на осминафиналите, когато парижани продължиха напред след изпълнение на дузпи на "Анфийлд“. Тогава всеки от съперниците спечели по един от мачовете с 1:0 – Ливърпул в Париж и ПСЖ в Англия, преди френският тим да триумфира с 4:1 при наказателните удари.

Любопитен факт е, че в предишните им сблъсъци победителят в двойката неизменно е стигал далеч в турнира. Подобен сценарий се разиграва и през 2018 година, когато Ливърпул печели с 3:2 на свой терен след късен гол, но впоследствие отстъпва с 1:2 в Париж. В крайна сметка именно английският тим стига до трофея в надпреварата.

Общият баланс между двата клуба остава напълно равен – по две победи за всеки и еднакъв брой отбелязани голове. Това прави невъзможно да се посочи фаворит преди новия им двубой.

Първата среща между ПСЖ и Ливърпул е насрочена за 8 април, а реваншът ще се играе на 14 април, като очакванията са за поредна зрелищна и непредсказуема битка между два от водещите отбори в Европа.

