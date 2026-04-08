ПСЖ очаква намиращия се в ужасна форма Ливърпул

Първите четвъртфинали от Шампионска лига приключват с два мача в сряда, 8 април. В тях Пари Сен Жермен посреща Ливърпул, а Барселона приема мадридския Атлетико.

В Париж тимът на Луис Енрике е в такава форма, че очакванията са да разкъса Ливърпул. Отборът от "Анфийлд" пък е на обратната страна - намира се в ужасно състояние. Ливърпул загуби последния си мач от Манчестър Сити в полуфиналите на ФА Къп с 0:4, а Мохамед Салах си тръгва в края на сезона. Резултатите не са задоволителни – във Висшата лига Ливърпул е на пето място, с 10 загуби на сметката си – повече отколкото през последните два сезона (8), взети заедно.

В последните си пет мача "червените" спечелиха само веднъж. Но пък точно този успех срещу Галатасарай им осигури място на четвъртфиналите. От друга страна обаче Ливърпул загуби на два пъти от турците с по 0:1 в Истанбул и това поставя под съмнение дали изобщо може да вземе и точка в Париж.

От своя страна ПСЖ продължава да реже скалповете на отбори от Англия в Шампионската лига – през миналия сезон отстрани последователно Ливърпул, Астън Вила и Арсенал, а през този и Челси.

С огромен интерес се очаква и битката между Барселона и Атлетико Мадрид на "Камп Ноу". В Ла Лига столичани нямат шанс да стигнат каталунците, но сега имат идеалната възможност да си отмъстят за съдийските неправди в последното дерби. Стига Диего Симеоне да намери противодействие на тактиката на Ханзи Флик.

Немският треньор играе с много високо построена защита и така хваща в капан съперника, който си мисли, че може да атакува с много хора. Примерът е с Нюкасъл, който вкара два гола на "Камп Ноу", но получи цели 7! Допълнителен проблем за Атлетико може да се окаже неубедителната игра като гост. От последните си седем гостувания в Шампионската лига тимът от Мадрид е спечелил само едно.