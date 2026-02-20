Как да опазим детството в дигиталния свят – дискусия в София

Днес, 20 февруари, в зала „Джон Атанасов“ в София тех парк ще се проведе дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят“.

Форумът се организира от София тех парк, фондацията Out Loud и Посолство на Великобритания в България. Темата е кога и как децата да бъдат въведени в света на технологиите и социалните мрежи, без това да вреди на развитието им.

Специални гости ще бъдат основателите на глобалното движение Smartphone Free Childhood – Джо Райри и Дейзи Грийнуел, които за първи път гостуват в България.

Събитието ще бъде открито от британския посланик Натаниъл Копси и изпълнителния директор на София тех парк Тодор Младенов.

В панелните дискусии „Детство без смартфони“ и „Науката, обществото и историите зад детството и екраните“ ще участват учени, учители, лекари и популярни лица, сред които Петър Статев, Любов Костова, писателката Катя Антонова и инфлуенсърът Изабел Овчарова.

Събитието цели да отвори честен разговор за баланса между технологиите и детството – тема, която засяга всяко семейство днес.