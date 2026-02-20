БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как да опазим детството в дигиталния свят – дискусия в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Деца
Запази
опазим детството дигиталния свят ndash дискусия софия
Слушай новината

Днес, 20 февруари, в зала „Джон Атанасов“ в София тех парк ще се проведе дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят“.

Форумът се организира от София тех парк, фондацията Out Loud и Посолство на Великобритания в България. Темата е кога и как децата да бъдат въведени в света на технологиите и социалните мрежи, без това да вреди на развитието им.

Специални гости ще бъдат основателите на глобалното движение Smartphone Free Childhood – Джо Райри и Дейзи Грийнуел, които за първи път гостуват в България.

Събитието ще бъде открито от британския посланик Натаниъл Копси и изпълнителния директор на София тех парк Тодор Младенов.

В панелните дискусии „Детство без смартфони“ и „Науката, обществото и историите зад детството и екраните“ ще участват учени, учители, лекари и популярни лица, сред които Петър Статев, Любов Костова, писателката Катя Антонова и инфлуенсърът Изабел Овчарова.

Събитието цели да отвори честен разговор за баланса между технологиите и детството – тема, която засяга всяко семейство днес.

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: У нас

Дъждовно време в последния работен ден от седмицата
Дъждовно време в последния работен ден от седмицата
Поклон, Апостоле! Отбелязахме 153 години от гибелта на Васил Левски Поклон, Апостоле! Отбелязахме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 00:45 мин.
Изложбата „Фантастични умове“ отличава българските шампиони по науки Изложбата „Фантастични умове“ отличава българските шампиони по науки
Чете се за: 00:40 мин.
153 години от гибелта на Васил Левски 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 00:52 мин.
Новините 18.02.2026 г. Новините 18.02.2026 г.
Чете се за: 03:45 мин.
153 години от гибелта на Васил Левски 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ