Днес България отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски – Апостола на свободата и една от най-силните личности в българската история.

В цялата страна се провеждат възпоменателни церемонии, с поднасяне на цветя, венци и минута мълчание пред паметници и исторически места. Хора от всички възрасти се събират, за да отдадат почит на човек, посветил живота си на идеята за свободна, справедлива и равна България.

Левски остава символ на смелост, честност и отговорност. Делото му и днес напомня, че свободата не е даденост и че промяната започва от личния пример.

153 години по-късно думите и идеите му продължават да вдъхновяват поколения българи.