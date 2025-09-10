БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как Столичната община обнови подлез на Орлов мост със 150 000 лева? (СНИМКИ)

В края на август от Столичната община се похвалиха с обновяването на втория подлез на Орлов мост в модерно и сигурно градско пространство.

Проектът е част от мащабната инициатива на кмета Васил Терзиев за цялостно преобразяване на подлезите в София от тъмни и опасни в осветени и сигурни пространства. Общата стойност на инвестицията, с която мястото е напълно обновено, подчертават в информационното си съобщение от общината, е около 150 000 лева.

Посочват още, че при ремонтните дейности са приложени иновативни и устойчиви решения:

  • Изцяло нов таван - вместо да се поставя скъп и нетраен окачен таван, както се е правило досега, е възстановен оригиналният, което е над 10 пъти по-евтино и много по-устойчиво на вандализъм и съответно по-безопасно;
  • Поставено е изцяло ново, енергоспестяващо LED осветление;
  • Възстановено е видеонаблюдението - системата, която не е работила повече от три години, е напълно обновена и подновена, за да се осигури безопасността на гражданите.
  • Арт пана. На мястото на незаконните драсканици по стените на подлеза вече има 20 арт пана, част от които са с творби на талантливи деца от социалните услуги на Столичната община, а другите – с вдъхновяващи цитати.

Какво обаче виждат гражданите в подлеза, който свързва Княжеската градина с ул. "Сан Стефано"?

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

