Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

Какво време ни очаква през февруари?

Чете се за: 00:47 мин.
Деца
време очаква февруари
Февруари ще започне с предимно облачно време и валежи, като на много места те ще са от сняг. В първите дни на месеца температурите ще са по-високи от обичайното, но след около 10 февруари се очаква осезаемо застудяване.

В най-студените периоди температурите могат да паднат до между –13 и –8 градуса, а в по-топлите дни да се повишат до 14–19 градуса в някои райони на страната.

През месеца ще има редуване на сняг и дъжд, особено в Южна България, а времето ще остане динамично, с чести промени.

Накратко – февруари ще бъде истински зимен месец, но с моменти на затопляне, които могат да ни изненадат.

Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Дъжд, облаци и вятър Дъжд, облаци и вятър
Чете се за: 00:57 мин.
Облаци и дъжд в сряда Облаци и дъжд в сряда
Чете се за: 01:02 мин.
Времето днес: студ, вятър и сняг на места Времето днес: студ, вятър и сняг на места
Чете се за: 00:37 мин.
Времето ще остане необичайно топло за сезона Времето ще остане необичайно топло за сезона
Чете се за: 01:05 мин.
Облачно, мъгливо и топло за края на януари Облачно, мъгливо и топло за края на януари
Чете се за: 00:32 мин.

Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
