Какво време ни очаква през февруари?

Февруари ще започне с предимно облачно време и валежи, като на много места те ще са от сняг. В първите дни на месеца температурите ще са по-високи от обичайното, но след около 10 февруари се очаква осезаемо застудяване.

В най-студените периоди температурите могат да паднат до между –13 и –8 градуса, а в по-топлите дни да се повишат до 14–19 градуса в някои райони на страната.

През месеца ще има редуване на сняг и дъжд, особено в Южна България, а времето ще остане динамично, с чести промени.

Накратко – февруари ще бъде истински зимен месец, но с моменти на затопляне, които могат да ни изненадат.