Кале Рванперя излезе начело в Рали Централна Европа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Себастиан Ожие отпадна от състезанието.

кале рванперя излезе начело рали централна европа
Снимка: БТА
Лидерът в класирането на световния рали шампионат Себастиен Ожие (Франция, Тойота) отпадна от Рали Централна Европа в събота след инцидент и най-вероятно ще бъде изпреварен от съотборника си Кале Рованперя (Финландия) и Елфин Еванс (Великобритания), които са съответно първи и трети преди последния ден на състезанието утре.

Рованперя поведе в състезанието с общо време 1:56.147 часа, като естонецът От Тенак с Хюндай е 36,3 секунди зад него, а трети е Елфин Еванс, който е на 44,7 секунди зад временния лидер.

На четвърто място засега е японецът Такамото Кацута (Тойота), а пети е французинът Адриен Фурмо с Хюндай.

"За съжаление спукахме гума", коментира Ожие, който се бореше с Рованперя за първото място преди инцидента. "Ударът бе силен, като колата не спря, а се завъртя около дърво", разказа той пред АФП. Целта пред Себастиен Ожие е да спечели девета световна титла, което ще го изравни с рекордьора Себастиен Льоб.

В генералното класиране Кале Рованперя е с 21 точки зад Ожие, но ако спечели победата утре и спечели 25, ще го изпревари. Същото ще направи и Елфин Еванс, който изостава само с две точки зад Себастиен Ожие.

Има още два кръга до края на сезона - в Япония (6-9 ноември) и в Саудитска Арабия (26-29 ноември).

#Кале Рванперя #Рали Централна Европа 2025 #Себастиан Ожие

