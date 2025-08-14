БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Калин Стоянов пита президента Румен Радев за кортежа му

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Снимка: БТА
Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов отправи няколко въпроса към президента Румен Радев във връзка с кортежа му, който блокира Варна преди дни.

" Днес, в качеството ми на народен представител и на основание чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отправих официално питане до президента със следните въпроси:

I. Относно президентския кортеж, засечен на 10.08.2025 г. в гр. Варна:

1. На какво основание на 10.08.2025 г. кортежът, с който се придвижвахте в гр. Варна, наброява общо 7 превозни средства?

2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?

3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?

4. Освен официални лица, в придружаващите Ви автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?

5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност", пита Калин Стоянов.

