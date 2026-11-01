Калина Славчева с девето място на ушу на след първата дисциплина в Дакар

Калина Славчева се класира на девето място в първата дисциплина на спорта ушу на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Въпреки контузията на коляното, тя се представи много добре, но част от техническите елементи не й бяха зачетени. Славчева получи 8.430 точки.

Последното възобновяване на травмата беше преди три седмици, което за пореден път наруши подготовката й.

Калина Славчева започна със силната си и любима дисциплина тайдзи ветрило (тайдзишан). Музиката е композирана специално за нея от известния композитор Минко Ламбов. Името на музиката е "Танцът на феникса", което е отразено и в състезателния й костюм.

Утре българката ще участва във втората дисциплина тайдзицюан. По регламент първите осем в общото подреждане (сбор от двете оценки) се класират за финала.