Калоян Божков и Динамо Загреб отпаднаха на полуфинал след драматична загуба от Реал Мадрид

Българският талант Калоян Божков и неговият Динамо Загреб приключиха участието си в младежката „Купа на Висшата лига“, след като отстъпиха с 1:2 след продължения на Реал Мадрид в полуфинален сблъсък от турнира.

Двубоят, игран в английския град Уокинг, предложи напрежение до последния съдийски сигнал, като испанският гранд наложи контрол през първото полувреме, а хърватският тим трудно стигаше до чисти положения.

Реал поведе в 72-ата минута чрез Диего Агуадо, който реализира с мощен удар на далечната греда. Динамо обаче намери сили да отговори и в 83-ата минута изравни от дузпа, реализирана от Свен Шунта, след като Ноа Микич бе фаулиран в наказателното поле.

В продълженията испанците отново взеха инициативата и Бруно Иглесиас се превърна в герой, след като първо уцели греда, а малко по-късно в 95-ата минута реализира победното попадение.

Калоян Божков се появи в игра в 100-ата минута и остави добри впечатления с активното си включване. Българинът внесе динамика в халфовата линия на Динамо и дори отправи опасен удар от дистанция, но не успя да промени крайния изход на срещата.

Така Реал Мадрид се класира за финала на турнира, където ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал между Борусия Дортмунд и Реал Сосиедад.