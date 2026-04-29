БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Калоян Божков и Динамо Загреб отпаднаха на полуфинал след драматична загуба от Реал Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Футбол
Запази

Българският талант се включи силно в продълженията, но хърватският тим не успя да избегне поражението с 1:2 в младежката "Купа на Висшата лига“

Слушай новината

Българският талант Калоян Божков и неговият Динамо Загреб приключиха участието си в младежката „Купа на Висшата лига“, след като отстъпиха с 1:2 след продължения на Реал Мадрид в полуфинален сблъсък от турнира.

Двубоят, игран в английския град Уокинг, предложи напрежение до последния съдийски сигнал, като испанският гранд наложи контрол през първото полувреме, а хърватският тим трудно стигаше до чисти положения.

Реал поведе в 72-ата минута чрез Диего Агуадо, който реализира с мощен удар на далечната греда. Динамо обаче намери сили да отговори и в 83-ата минута изравни от дузпа, реализирана от Свен Шунта, след като Ноа Микич бе фаулиран в наказателното поле.

В продълженията испанците отново взеха инициативата и Бруно Иглесиас се превърна в герой, след като първо уцели греда, а малко по-късно в 95-ата минута реализира победното попадение.

Калоян Божков се появи в игра в 100-ата минута и остави добри впечатления с активното си включване. Българинът внесе динамика в халфовата линия на Динамо и дори отправи опасен удар от дистанция, но не успя да промени крайния изход на срещата.

Така Реал Мадрид се класира за финала на турнира, където ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал между Борусия Дортмунд и Реал Сосиедад.

#Калоян Божков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Европейски футбол

Светът аплодира головата феерия в Париж: международната преса възхитена от головото шоу между ПСЖ и Байерн
Микел Артета: Това е сцена, на която сме заслужили да бъдем
Чете се за: 02:57 мин.
Барселона преговаря с Манчестър Юнайтед за нов наем на Маркъс Рашфорд
Чете се за: 01:30 мин.
Джон Стоунс напуска Манчестър Сити след десет години на върха
Чете се за: 02:42 мин.
В Реал Мадрид разтревожени от лавината от контузии в последните два сезона
Чете се за: 01:57 мин.
Джейми Каръгър: Карик заслужава да остане начело на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Чете се за: 07:30 мин.
У нас
Очертава ли се нова криза с боклука във Варна?
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Крал Чарлз III: Партньорството между Лондон и Вашингтон е по-важно от всякога
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Най-голямото тирамису в света беше направено в Лондон от над 100...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
След напрежението в ПП-ДБ: Лидерска среща обсъжда бъдещите действия...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Заради таен код с мидени черупки: Бившият директор на ФБР Джеймс...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ