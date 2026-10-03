Калоян Шиков с две призови класирания на силния турнир в Истанбул

Калоян Шиков записа силно представяне на турнира от категория J200 на World Tennis Tour Juniors в Истанбул, след като завърши на трето място на сингъл и като вицешампион на двойки при юношите.

Поставеният под №2 в схемата българин беше близо до място във финала на сингъл, но допусна драматичен обрат срещу четвъртия поставен Феликс Разер от Австрия. Шиков отстъпи с 6:3, 6:7(3), 4:6, въпреки че имаше сериозен аванс във втория сет.

Българинът спечели първата част с 6:3, а след това поведе с 5:2 във втория сет и се доближи до класиране за финала. Разер обаче успя да се върне в двубоя, спечели тайбрека със 7:3, а след това взе и решителния сет с 6:4.

Преди полуфинала Шиков демонстрира убедителна форма, като постигна четири поредни победи без загубен сет. В първите си четири срещи в Истанбул той даде общо само 11 гейма на своите съперници.

Българският тенисист стигна до мача за титлата и в надпреварата на двойки. Шиков и Скендер Нсаири от Тунис, поставени под №1, преодоляха на полуфиналите руснаците Евгений Кафелников и Александър Куницин със 7:5, 2:6, 10:8.

Шиков и Нсаири обаче не излязоха на корта за финалната среща заради ангажимент на тунизийския тенисист. Така тандемът приключи участието си като вицешампион на двойки, а Шиков напусна Истанбул с две призови класирания.