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Калояна Налбантова стартира с победа на турнира по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада)

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Спорт
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Националката победи Юн Шо Сун (Тайван) с 21:11, 21:18 за 39 минути

калояна налбантова загуби втория кръг турнира бадминтон куала лумпур
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Калояна Налбантова стартира с победа на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката елиминира номер 7 в схемата Юн Шо Сун (Тайван) с 21:11, 21:18 за 39 минути и записа втори успех над тази съперничка за последната една седмица.

Във втория кръг на надпреварата възпитаничката на треньора Стилиян Макарски ще играе срещу квалификантката Евгения Кантемир (Украйна).

През миналата седмица Налбантова стана вицешампионка на турнир от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ).

#Калояна Налбантова

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