Калояна Налбантова започна с убедителна победа на турнир по бадминтон в Баку

Калояна Налбантова стартира с успех участието си в турнира по бадминтон за жени от категория „International Challenge“, който се провежда в Баку (Азербайджан).

Поставената под номер 3 в основната схема българка се наложи категорично над София Нобъл от Ирландия с 21:13, 21:14 за 34 минути игра и си осигури място във втория кръг на единично жени.

По-късно днес Налбантова ще излезе на корта и в надпреварата на двойки заедно с Христомира Поповска. Двете ще се изправят срещу Миша Омер Хан и Табия Хан от Обединените арабски емирства.

В мъжките двойки Иван Русев и Илиян Стойнов ще започнат участието си срещу индийската двойка Бхаргав Рам Аригела и Висва Тей Гобуру.

В квалификациите на единично жени и мъже Христомира Поповска, Димитър Янакиев и Илиян Стойнов не успяха да преодолеят първия етап и отпаднаха от надпреварата.