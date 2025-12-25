Камерун се наложи над Габон с ранен гол

Камерун победи Габон с минималното 1:0 в мач от първия кръг в груповата фаза на Купата на африканските нации.

Символичните домакини побързаха да открият резултата с първия си удар на стадион „Адгар“ в Агадир. В 5-ата минута Брайън Мбемо изведе Карл Ета Ейонг сам срещу вратаря и нападателят се разписа с плътен шут.

След почивката възпитаниците на Тиери Муюма владееха топката двойно повече от своя съперник, но не материализираха това си предимство. Дейвис Епаси се справи с двата удара, отправени към неговата врата и се поздрави със суха мрежа.

Камерун и Кот д‘Ивоар имат еднакъв актив от по три точки в група „F” след първия кръг. Габон и Мозамбик записаха минимални загуби.

Останалите резултати от деня:

Кот д‘Ивоар – Мозамбик 1:0

Алжир – Судан 3:0

Буркина Фасо – Екваториална Гвинея 2:1