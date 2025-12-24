Кот д'Ивоар започна защитата на Купата на африканските нации с успех над Мозамбик

Кот д'Ивоар победи Мозамбик с минималното 1:0 в мач от първия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Амад Диало отбеляза победното попадение.

През първото полувреме на стадион "Маракеш" в едноименния град носителите на трофея бяха по-близо до гол. Ернан Силуане обаче отрази ударите на Ян Диоманде и Франк Кеси.

След почивката "слоновете" откриха резултата с първата си по-опасна атака. Франк Кеси подаде с глава в наказателното поле към Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед връхлетя топката и се разписа с шут от движение.

В добавеното време гостите имаха възможност да стигнат до точка, но Яхия Фофана улови изстрел на Жени Катамо.

Кот д'Ивоар оглавява класирането с пълен актив от 3 точки. Мозамбик заема последната 4-а позиция в подреждането. Останалите два отбора в групата са Камерун и Габон.

Останалите резултати от деня:

Алжир - Судан 3:0

Буркина Фасо - Екваториална Гвинея 2:1