Кот д'Ивоар започна защитата на Купата на африканските нации с успех над Мозамбик

Минимална победа за "слоновете".
Кот д'Ивоар победи Мозамбик с минималното 1:0 в мач от първия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Амад Диало отбеляза победното попадение.
През първото полувреме на стадион "Маракеш" в едноименния град носителите на трофея бяха по-близо до гол. Ернан Силуане обаче отрази ударите на Ян Диоманде и Франк Кеси.
След почивката "слоновете" откриха резултата с първата си по-опасна атака. Франк Кеси подаде с глава в наказателното поле към Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед връхлетя топката и се разписа с шут от движение.
В добавеното време гостите имаха възможност да стигнат до точка, но Яхия Фофана улови изстрел на Жени Катамо.
Кот д'Ивоар оглавява класирането с пълен актив от 3 точки. Мозамбик заема последната 4-а позиция в подреждането. Останалите два отбора в групата са Камерун и Габон.
Останалите резултати от деня:
Алжир - Судан 3:0
Буркина Фасо - Екваториална Гвинея 2:1