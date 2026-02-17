БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Канада и САЩ отново ще си оспорват златните медали на олимпийския турнир по хокей на лед при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Шампионът от Пекин 2022 победи Швейцария в драматичен двубой, докато американките надделяха без затруднения над Швеция.

Канада и САЩ отново ще си оспорват златните медали на олимпийския турнир по хокей на лед при жените
Снимка: БТА
Слушай новината

Защитаващият титлата си тим на Канада отново ще се изправи срещу САЩ в мача за златните медали на олимпийския турнир по хокей на лед при жените на Зимните игри в Милано/Кортина. Канада се класира за финала след победа с 2:1 над Швейцария в оспорван полуфиналите сблъсък в понеделник вечер.

По-рано отборът на САЩ си осигури успех с 5:0 срещу Швеция в другия полуфинал.

Капитанката на канадския състав Мари-Филип Пулен отбеляза и двата гола през втория период, за да изпрати Канада към осми пореден финал на Олимпийските игри по хокей на лед за жени.

Канадките запазиха активна серията да не пропускат финалния мач, откакто женският турнир се присъедини към олимпийската програма, след като Пулен написа история, подобрявайки голмайсторския рекорд при жените на Олимпиадата с 19-ото и 20-ото си попадение на Игрите.

Бъдещият член на Залата на славата Пулен пропусна последните два мача на Канада от груповата фаза поради контузия в коляното, но се завърна за победата на Канада с 5:1 над Германия на четвъртфиналите.

Настоящите шампионки ще се опитат да спечелят шести златен медал срещу талантливия млад отбор на САЩ на финала в четвъртък.

Нападателката Рахел Енцлер отбеляза гола за швейцарките в началото на третия период, но те не успяха да се сравнят с мощта на Канада. Швейцария ще играе за бронза срещу Швеция също в четвъртък.

Женският турнир бе въведен през 1998 година и оттогава или САЩ, или Канада печели златото. Тимът на САЩ зае най-високото място на подиума през 1998-а и 2018 година, докато канадките загубиха финала само през 2018-а, откакто спечелиха първата си титла през 2002-а.

Само мачът за златните медали в Торино през 2006 година беше с участието на различен отбор, като Швеция спечели среброто.

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
3
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
5
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
6
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Milano Cortina 2026

Италианската кухня - истински кулинарен рай, в който се потапят и спортистите на Зимните олимпийски игри
Италианската кухня - истински кулинарен рай, в който се потапят и спортистите на Зимните олимпийски игри
Мартен Фуркад: Аз съм най-големият защитник и радетел на олимпийските игри и силно вярвам в тях Мартен Фуркад: Аз съм най-големият защитник и радетел на олимпийските игри и силно вярвам в тях
Чете се за: 02:25 мин.
Олимпийско утро 17.02.2026 г. Олимпийско утро 17.02.2026 г.
Проследете битката за олимпийските медали в мъжката щафета в биатлона по БНТ 1 и БНТ 3 Проследете битката за олимпийските медали в мъжката щафета в биатлона по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3 Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Петима български състезатели на старт в Милано/Кортина 2026 Петима български състезатели на старт в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода? Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се третира като опит за убийство Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се третира като опит за убийство
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ