Канада и САЩ отново ще си оспорват златните медали на олимпийския турнир по хокей на лед при жените

Защитаващият титлата си тим на Канада отново ще се изправи срещу САЩ в мача за златните медали на олимпийския турнир по хокей на лед при жените на Зимните игри в Милано/Кортина. Канада се класира за финала след победа с 2:1 над Швейцария в оспорван полуфиналите сблъсък в понеделник вечер.

По-рано отборът на САЩ си осигури успех с 5:0 срещу Швеция в другия полуфинал.

Капитанката на канадския състав Мари-Филип Пулен отбеляза и двата гола през втория период, за да изпрати Канада към осми пореден финал на Олимпийските игри по хокей на лед за жени.

Канадките запазиха активна серията да не пропускат финалния мач, откакто женският турнир се присъедини към олимпийската програма, след като Пулен написа история, подобрявайки голмайсторския рекорд при жените на Олимпиадата с 19-ото и 20-ото си попадение на Игрите.

Бъдещият член на Залата на славата Пулен пропусна последните два мача на Канада от груповата фаза поради контузия в коляното, но се завърна за победата на Канада с 5:1 над Германия на четвъртфиналите.

Настоящите шампионки ще се опитат да спечелят шести златен медал срещу талантливия млад отбор на САЩ на финала в четвъртък.

Нападателката Рахел Енцлер отбеляза гола за швейцарките в началото на третия период, но те не успяха да се сравнят с мощта на Канада. Швейцария ще играе за бронза срещу Швеция също в четвъртък.

Женският турнир бе въведен през 1998 година и оттогава или САЩ, или Канада печели златото. Тимът на САЩ зае най-високото място на подиума през 1998-а и 2018 година, докато канадките загубиха финала само през 2018-а, откакто спечелиха първата си титла през 2002-а.

Само мачът за златните медали в Торино през 2006 година беше с участието на различен отбор, като Швеция спечели среброто.