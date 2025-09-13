БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Канадец и испанка грабнаха първите титли от световното по лека атлетика

Мъжете и жените стартираха заедно по обиколка близо до Националния стадион, а финалът беше на самото съоръжение.

Ивън Дънфи
Снимка: БТА
Ивън Дънфи и Мария Перес са първите шампиони на световното първенство по лека атлетика в японската столица Токио, след като триумфираха в спортното ходене на 35 километра. Мъжете и жените стартираха заедно по обиколка близо до Националния стадион, а финалът беше на самото съоръжение.

Канадецът Дънфи спечели с 2:28.22 часа, след като получи крамп 3 километра преди края. Као Бонфим (Бразилия) е втори с 2:28:55, а радост за домакините донесе Хаято Катсуки (Япония) с 2:29:16.

Масора Кавано и Катсуки тръгнаха с големи амбиции пред родна публика. Давид Хуртадо (Еквадор) ги изпревари на 27-ия километър, но получи наказание от три и половина минути за трети червен картон за неправилно ходене и отпадна от борбата за медалите. Така Дънфи пое водачеството и добави титла към олимпийския бронз на 50 км от Игрите тук през 2021 г. и третото място от световното първенство в Доха 2019.

Световният рекордьор в дисциплината Масимо Стано (Италия), който беше шампион в Орегон 2022, се отказа заради контузия, а първенецът от Будапеща 2023 Алваро Мартин (Испания) вече не се състезава.

Испанката Перес защити световната си титла от Будапеща по убедителен начин. 29-годишната спортистка нямаше конкуренция и завърши на повече от три минути пред втората Антонела Палмисано (Италия) с 2:39:01 срещу 2:42:24. Паула Милена Торес донесе бронзовия медал на Еквадор с 2:42:44.

Сега Перес се фокусира към защитата на световната си титла на 20 км.

Двукратната световна шампионка от Орегон 2022 Кимбърли Гарсия Леон (Перу) завърши едва десета с 2:50:37 минути.

