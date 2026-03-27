Кандидатът за президент на Българска федерация по баскетбол (БФБ) Орлин Атанасов и екипът са събрали за последната една седмица подписи от 50 клуба, желаещи незабавна смяна на управлението в българския баскетбол, съобщават от агенция Sports Management Bulgaria.

„Броят на членовете на БФБ, заявили воля за промяна, е напълно достатъчен за свикване на извънредно изборно Общо събрание на организацията според Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно който е нужно „искане на една трета от членовете“. Въпреки това инициаторите на подписката ще продължат да търсят разширяване на подкрепата за нея и през идната седмица. Датата, на която подписалите се клубове искат да бъде насрочен изборът на ново ръководство на БФБ, е 27 май 2026 г. Мандатът на настоящия Управителен съвет на федерацията изтича тази година, но той може да реши да свика редовно изборно събрание чак в края на годината, което не удовлетворява търсещите промяна клубове“, се посочва още в съобщението.

Орлин Атанасов и екипът му са изпратили обръщение до членовете на БФБ, което е озаглавено „Дойде време да си кажем истината за българския баскетбол“. В него те акцентират върху обединението на всички клубове около една ясна цел, в стремежа им към ускорено, но устойчиво развитие.

„Нашата цел е ясна – българският баскетбол трябва да произвежда конкурентоспособни играчи на европейско ниво. Само ако имаме добри играчи, можем да говорим за резултати, успехи, маркетинг, продукти, рейтинги, привличане на аудитория и партньори“, пише в обръщението. Според него през последните години твърде често в българския баскетбол се търсят илюзорни бързи резултати, вместо да се изгражда основа.

„Инициаторите на промяната в българския баскетбол акцентират в предизборната си платформа „Лицето на играта“ на стратегическа рамка от 20 точки, които според тях ще бъдат в основата на възраждането на любимия им спорт. Рамката обхваща развитието на младите състезатели, треньорите, инфраструктурата и партньорствата на българския баскетбол. Орлин Атанасов и екипът му обещават изграждането на нова култура, етика, стандарти и обективни решения, базирани на анализ на данни“, продължава информацията от Sports Management Bulgaria.

„Голямата цел на този план е изграждане на система, която работи независимо от конкретни личности, мандати и обстоятелства. Това включва ясни правила, стабилни процеси и натрупване на знания, които се предават във времето. Системата трябва да бъде достатъчно адаптивна, за да отговаря на промените в световния баскетбол, но и достатъчно последователна, за да не губи фокуса си. Истинска устойчивост ще бъде постигната, когато всяко следващо поколение играчи, треньори и ръководители стъпва на по-високо ниво от предходното. Това е дългият път, но единственият, който води до реална промяна“, твърди предизборна платформа „Лицето на играта“.

Пълният тест на обръщението на Орлин Атанасов и екипа на Българска баскетболна лига - ББЛ - „Дойде време да си кажем истината за българския баскетбол“ към БФБ:

„Българският баскетбол има история, талант и хиляди хора, които обичат играта. Въпреки това нашата общност изглежда разединена. обезличена и обезверена. Това, което ни липсва днес, е ясна цел, която да обедини всички ни в стремеж към ускорено, но устойчиво развитие. През последните години твърде често търсим илюзорни бързи резултати, вместо да изграждаме основа. Поставяме егото над принципите. Говорим за успехи, без да сме готови да създаваме условия за тях или да вложим безрезервно труда си за реализацията им.

Нашата цел е ясна – българският баскетбол трябва да произвежда конкурентоспособни играчи на европейско ниво. Само ако имаме добри играчи, можем да говорим за резултати, успехи, маркетинг, продукти, рейтинги, привличане на аудитория и партньори. Играчите и техните треньори са във фокуса на всичко, което ще прочетете в нашата програма „Лицето на играта“.

Кои са стъпките за това? Работим за повече деца в залите, по-добре подготвени треньори, ясна пътека за развитие на талантите, конкурентна среда, в която всеки клуб работи както за своето развитие, така и за просперитета на цялата баскетболна система.

С какви инструменти ще го постигнем? Гарантирам, че ще работим смело и решително, Ще изградим структура, която комуникира бързо и действа ефективно. Ще следваме стратегия с ясни задачи, срокове и отговорности.

С кого ще си партнираме? Нашият естествен и най-важен партньор са клубовете. Българският баскетбол е преди всичко това, което се случва в ежедневната работа на отборите. За съжаление, масово те се чувстват изоставени. Малцина имат ежедневен контакт с Федерацията, докато повечето се лутат и оцеляват. Нашата философия за развитие на баскетбола поставя комуникацията и равния достъп до информация в основата на всички останали процеси. Решенията ще се вземат прозрачно и след открит дебат.

Ще бъде тежко. Излишно е да създаваме нереалистични очаквания. Нужни са тежки решения, а никой не обича този процес. Бъдещето ще бъде такова, каквото го направим с работата, уменията и постоянството си. Някои ще се справят по-добре и ще използват възможностите, други ще продължат успешно да намират оправдания. Ние ще бъдем предвидим, но взискателен партньор за клубовете, общините и държавата. Няма да се поколебаем да влезем в конфликт с всеки, който пречи да разширим географията на баскетбола, да изградим нова инфраструктура и да върнем интереса към играта.

Вярваме, че българският баскетбол може да бъде повече от това, което е днес. Но това няма да стане с обещания, а с последователна работа в ясна посока. Нашата програма „Лицето на играта“ е само първата стъпка. Това са само думи, които ще облечем в действия. Единственото сигурно е, че българският баскетбол има бъдеще.“