Септември 97 с бронз в Адриатическата лига до 15 години

Отборът на Септември 97 спечели бронзовите медали в Адриатическата лига по баскетбол за момичета до 15 години.

В двубоя за третото място от Финалната четворка в словенския град Рогашка Слатина българският тим се наложи убедително над черногорския Будучност Олимп със 71:50.

Ден по-рано състезателките на Галина Стоянова отстъпиха в полуфиналите с 44:64 срещу сръбския Партизан 1953, който впоследствие спечели титлата след успех с 51:46 срещу домакините от Янина.

Анелия Йорданова бе най-резултатна за Септември 97 с 29 точки, като добави 5 борби и 4 асистенции, реализирайки и пет тройки. Дария Цветкова записа впечатляващ "дабъл-дабъл" от 19 точки и 19 борби, а Леа Миланова допринесе с 10 точки.

Българският тим демонстрира сериозно превъзходство в стрелбата от далечна дистанция, реализирайки 9 тройки срещу нито една за съперника, както и повече асистенции – 20 срещу 10.

В надпреварата участие взе и втори български отбор – Шампион 2006, който завърши на осмата позиция.