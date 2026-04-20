Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 98,78% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Септември 97 с бронз в Адриатическата лига до 15 години

Българките надиграха Будучност Олимп убедително в мача за третото място

Септември 97 с бронз в Адриатическата лига до 15 години
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Септември 97 спечели бронзовите медали в Адриатическата лига по баскетбол за момичета до 15 години.

В двубоя за третото място от Финалната четворка в словенския град Рогашка Слатина българският тим се наложи убедително над черногорския Будучност Олимп със 71:50.

Ден по-рано състезателките на Галина Стоянова отстъпиха в полуфиналите с 44:64 срещу сръбския Партизан 1953, който впоследствие спечели титлата след успех с 51:46 срещу домакините от Янина.

Анелия Йорданова бе най-резултатна за Септември 97 с 29 точки, като добави 5 борби и 4 асистенции, реализирайки и пет тройки. Дария Цветкова записа впечатляващ "дабъл-дабъл" от 19 точки и 19 борби, а Леа Миланова допринесе с 10 точки.

Българският тим демонстрира сериозно превъзходство в стрелбата от далечна дистанция, реализирайки 9 тройки срещу нито една за съперника, както и повече асистенции – 20 срещу 10.

В надпреварата участие взе и втори български отбор – Шампион 2006, който завърши на осмата позиция.

