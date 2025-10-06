БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Капитанът на Челси бе заменен от дебютант в националния отбор на Англия

Спорт
Десният краен защитник е получил контузия в последния мач на "сините" от Лондон.

Рийс Джеймс
Рийс Джеймс отпадна от състава на Англия поради контузия и беше заменен от Нико О'Райли, който получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор по футбол на страната.

Защитникът на Челси получи контузията при победата на "сините" с 2:1 над Ливърпул във Висшата лига в събота, пише агенция "Ройтерс".

20-годишният полузащитник на Манчестър Сити, който има мачове за Англия на юношеско ниво, се присъедини към състава на селекционера Томас Тухел за приятелски мач срещу Уелс в четвъртък на "Уембли" и за квалификационния двубой за световното първенство срещу Латвия в Рига на 14 октомври.

