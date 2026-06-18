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Капитаните на отборите на Мондиала ще си разменят флагчета, осъждащи дискриминацията

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Спорт
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Така ще бъде отбелязан Международният ден на за борба с речта и омразата.

Капитаните на отборите на Мондиала ще си разменят флагчета, осъждащи дискриминацията
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Капитаните на отборите ще си разменят специални флагчета в мачовете от световното първенство, осъждащи дискриминацията, за да отбележат Международния ден за борба с речта на омразата, след като ФИФА разкри, че е блокирала стотици хиляди обидни публикации по време на турнира.

Размяната на знаменца преди мача ще се проведе и в четирите мача от деня: Чехия срещу Република Южна Африка, Мексико срещу Южна Корея, Швейцария срещу Босна и Херцеговина и Канада срещу Катар. Организаторите потвърдиха, че флаговете ще носят лозунга „Играем заедно. Ние сме срещу омразата“, написан на английски език от едната страна и на родните езици на отборите от обратната. Инициативата идва в момент, когато световният ръководен орган на футбола се бори с ескалацията на онлайн злоупотребите. ФИФА съобщи, че нейната автоматизирана услуга за защита в социалните медии, стартирана преди Световното първенство през 2022 г. в Катар, е премахнала над 30 милиона обидни публикации и коментари до момента. От 11 юни услугата е изтрила 388 000 вредни публикации на турнира през 2026 г., което вече е над 287 000 премахвания, регистрирани през цялото събитие през 2022 г.

Длъжностните лица добавиха, че са планирани допълнителни антидискриминационни кампании и активиране на стадионите, които ще се провеждат по време на мачовете в четвъртък.

#Мондиал 2026

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