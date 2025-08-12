Карабах очаква победителя от двубоя Ференцварош - Лудогорец

ФК Карабах не срещна трудности и елиминира Шкендия (Република Северна Македония) в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. В реванша азерите спечелиха с 5:1 и с общ резултат 6:1 се класираха за плейофа за влизане в групите на турнира. Там тимът очаква победителя от двубоя между Ференцварош и Лудогорец.

Изненадващо Шкендия поведе с гол на Фабрис Тамба в 10-ата минута, но след това Карабах не остави съмнения в превъзходството си и още до почивката водеше с 4:1 след автогол на Клисман Цаке и попадения на Кади, Ахундзаде и Марко Янкович от дузпа.

Леандро Андраде добави още едно попадение в 59-ата минута за крайното 5:1.