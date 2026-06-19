Карло Анчелоти готви промени в Бразилия след колебливия старт на Мондиал 2026

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти планира промени в стартовия състав за втория мач на тима от груповата фаза на световното първенство. Петкратните световни шампиони ще се изправят срещу Хаити, след като започнаха участието си на Мондиал 2026 с разочароващо равенство 1:1 срещу Мароко.

Италианският специалист призна, че представянето в първата среща не е отговорило на очакванията, но е уверен, че отборът ще покаже различно лице в предстоящия двубой.

"Можем да подобрим отбора и ще го подобрим. Не бяхме доволни от първия мач, особено от играта през първото полувреме. Срещу Хаити ще играем с много по-високо качество“, заяви Анчелоти на пресконференцията преди срещата.

Очаква се селекционерът да направи поне две промени в титулярния състав. Според информациите Данило ще замени Ибанес в отбраната, а Матеуш Куня ще започне вместо Игор Тиаго в нападение.

Бразилия няма да може да разчита и на Неймар, който продължава възстановяването си от контузия. Нападателят няма да пътува с отбора до Филаделфия и остава на индивидуален тренировъчен режим.

Въпреки напрежението след първия мач, Анчелоти остава оптимист за шансовете на своя тим.

"Не печелиш Световно първенство в първия мач. Трябва да намерим решение на проблемите си. Работихме усилено през последните дни и вярвам, че сме намерили правилната посока. Убеден съм, че този отбор ще бъде конкурентоспособен“, коментира наставникът.

Италианецът отхвърли и критиките, че Бразилия все още няма ясно изразена игрова идентичност под негово ръководство.

"Не искам една-единствена идентичност. Искам моят отбор да има множество идентичности и да може да се адаптира към различните ситуации на терена“, добави Анчелоти.

Срещата срещу Хаити е от ключово значение за бразилците в битката за класиране в елиминационната фаза на световното първенство.