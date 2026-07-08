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Карло Анчелоти остава на поста селекционер на Бразилия

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Спорт
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На Мондиал 2026 Бразилия отпадна на осминафиналите от Норвегия с 0:1.

карло анчелоти готви промени бразилия колебливия старт мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Бразилската футболна конфедерация оставя Карло Анчелоти на поста селекционер на националния отбор въпреки неуспеха на световното първенство, съобщиха бразилските медии.

Федерацията и Анчелоти са се споразумели да продължат да работят заедно по настоящия си договор. Очаква се италианецът да ръководи бразилския национален отбор в квалификациите за следващото световно първенство през 2030 година.

На Мондиал 2026 Бразилия стигна до осминафиналите, където загуби от Норвегия с 0:1.

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#Карло Анчелоти

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