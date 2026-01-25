Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open

Карлос Алкарас стигна до трети пореден четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия по тенис, побеждавайки отново на турнир от Големия шлем американеца Томи Пол. Срещата, която беше прекъсната в един момент заради медицински проблем сред публиката, завърши в три сета в полза на испанеца 7:6 (7:6), 6:4, 7:5.

След като разгроми Пол на четвъртфиналите на Ролан Гарос миналата година и го победи в четири сета на Уимбълдън през 2024-а, сега водачът в ранглистата на АТР постигна победа над 19-ия поставен и под следобедното слънце на „Род Лейвър Арена“.

Първият сет беше прекъснат за около 14 минути при резултат 3:3 в тайбрека, тъй като медицинският екип се погрижи за пострадал зрител на високите етажи на трибуните. Възрастната жена успя да се изправи на крака и ѝ беше помогнато да излезе от стадиона.

Когато играта се възобнови, Пол допусна двойна грешка и загуби сета, задавайки тона на мач, в който той пропиля упоритата си работа с моментни пропуски.

По един пробив на сервис във всеки от последните два сета беше всичко, от което се нуждаеше Алкарас, за да спечели мача, след като на практика не даде нищо на Пол на собствения си сервис.

Следващият съперник на Алкарас ще бъде ясен след края на срещата между представителя на домакините Алекс де Минор, №6, и Александър Бублик – №10.

На зрителите и специалистите направи впечатление, че Алкарас е променил изпълнението на началния удар и от една страна е необичайно за съперниците, но пък напомня в голяма степен това на Новак Джокович. Сръбската легенда е изпратил подкрепящо послание на испанеца по този повод.

„Не знаех, наистина, че е като сервиса на Джокович. Той дори ми прати съобщение: ОК, сега обаче трябва да ми платиш, че ме използваш. Знам, че имам вече договор за това, но още не съм го виждал“, каза Алкарас и се засмя.

Водачът в световната ранглиста коментира и успеха си над Томи Пол.