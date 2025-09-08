БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Алкарас свали Яник Синер от трона на US Open (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Испанецът детронира италианеца на последния турнир от Големия шлем и го измести от върха в световната ранглиста.

яник синер карлос алкарас open финал
Снимка: БГНЕС
Карлос Алкарас е новият господар на US Open. Испанецът срази Яник Синер с 6:2, 6:3, 6:1, 6:4 на финала, изигран на "Артър Аш Стейдиъм", Ню Йорк. Мачът продължи 2 часа и 44 минути.

Противно на очакванията, свързани с нова драма между двамата най-добри тенисисти в света, този път те не се оправдаха, особено в първите два сета, които двамата тенисисти си ги поделиха с убедителен резултат. Така се стигна до третия, в който Карлито доминираше без никакви проблеми, а в четвъртия надхитри италианеца, за да го детронира. Испанският тенисист не само свали своя колега от трона на последния за годината турнир от Големия шлем, но го измести и от върха в световната ранглиста, прекъсвайки поредицата му от 65 седмици като водач.

Мачът не мина без звездно присъствие, като се забави в началото, а причината се оказа визитата на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ изгледа на живо дуела за титлата.

Що се отнася за турнири именно от Големия шлем през тази година, бившата испанска сензация затвърди превъзходството си срещу своя съперник, след като триумфира на "Ролан Гарос" и загуби на Уимбълдън.

За Алкарас това е втори трофей от Откритото първенство на САЩ и общо шеста мейджър титла. От своя страна Синер остана с четири златни отличия на турнирите от Големия шлем.

Испанецът бе във вихъра си през целия откриващ сет и тези думи се потвърдиха още на старта, когато стартира с пробив и бе безупречен на свой сервис, за да поведе на бърза ръка с 4:2. Гейм по-късно италианският представител допусна нов пробив, а неговият съперник не сбърка при подаването си за 6:2 в рамките на 38 минути.

Световният №1 взе пример от своя колега, стартирайки с пробив втората част за 4:1, като спечели доста лесно трите гейма, в които сервираше. Карлито успя са да намали до 2:4 и 3:5, но италианецът сложи точка на спора след 6:3 и 1:1 в общия резултат.

Актуалният №2 в световната ранглиста отговори на предизвикателството по категоричен начин в третия сет. Той проби италианския тенисист на два пъти и на свой сервис улесни задачата си по пътя към 5:0. Въпреки че италианецът взе глътка въздух, гейм по-късно неговият съперник стори неизбежното и отново взе превес след внушителното 6:1.

Началото на четвъртата част най-сетне даде предпоставки за по-сериозна интрига и доказателство за тези думи бяха взетите подавания за 2:2. След това испанският тенисист реализира пробив и не сбърка на свое подаване, за да овладее инициативата в сета при 4:2. Последва по един успешен сервис-гейм и от двете страни. Синер не допусна грешка при подаването си и се доближи до 4:5, но атомният сервис на Алкарас се оказа достатъчен да издържи и да сложи точка на спора.

#US Open 2025 #Карлос Алкарас #Яник Синер

