Карлос Алкарас свали Яник Синер от трона на US Open (ВИДЕО)

Карлос Алкарас е новият господар на US Open. Испанецът срази Яник Синер с 6:2, 6:3, 6:1, 6:4 на финала, изигран на "Артър Аш Стейдиъм", Ню Йорк. Мачът продължи 2 часа и 44 минути.

Противно на очакванията, свързани с нова драма между двамата най-добри тенисисти в света, този път те не се оправдаха, особено в първите два сета, които двамата тенисисти си ги поделиха с убедителен резултат. Така се стигна до третия, в който Карлито доминираше без никакви проблеми, а в четвъртия надхитри италианеца, за да го детронира. Испанският тенисист не само свали своя колега от трона на последния за годината турнир от Големия шлем, но го измести и от върха в световната ранглиста, прекъсвайки поредицата му от 65 седмици като водач.

Мачът не мина без звездно присъствие, като се забави в началото, а причината се оказа визитата на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ изгледа на живо дуела за титлата.

World No.1 Again pic.twitter.com/1Y0uSnsBYt — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Що се отнася за турнири именно от Големия шлем през тази година, бившата испанска сензация затвърди превъзходството си срещу своя съперник, след като триумфира на "Ролан Гарос" и загуби на Уимбълдън.

За Алкарас това е втори трофей от Откритото първенство на САЩ и общо шеста мейджър титла. От своя страна Синер остана с четири златни отличия на турнирите от Големия шлем.

The collection grows! pic.twitter.com/vNGdNdMK8G — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Испанецът бе във вихъра си през целия откриващ сет и тези думи се потвърдиха още на старта, когато стартира с пробив и бе безупречен на свой сервис, за да поведе на бърза ръка с 4:2. Гейм по-късно италианският представител допусна нов пробив, а неговият съперник не сбърка при подаването си за 6:2 в рамките на 38 минути.

CARLOS ALCARAZ MAGIC AT THE NET pic.twitter.com/wyy94OAqZO — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Световният №1 взе пример от своя колега, стартирайки с пробив втората част за 4:1, като спечели доста лесно трите гейма, в които сервираше. Карлито успя са да намали до 2:4 и 3:5, но италианецът сложи точка на спора след 6:3 и 1:1 в общия резултат.

Jannik Sinner is firing on all cylinders right now pic.twitter.com/ykVUHDAPOD — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Актуалният №2 в световната ранглиста отговори на предизвикателството по категоричен начин в третия сет. Той проби италианския тенисист на два пъти и на свой сервис улесни задачата си по пътя към 5:0. Въпреки че италианецът взе глътка въздух, гейм по-късно неговият съперник стори неизбежното и отново взе превес след внушителното 6:1.

A spirited response from Carlos Alcaraz!



He takes the third set 6-1 and closes in on the title. pic.twitter.com/3fueMBdUM9 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Началото на четвъртата част най-сетне даде предпоставки за по-сериозна интрига и доказателство за тези думи бяха взетите подавания за 2:2. След това испанският тенисист реализира пробив и не сбърка на свое подаване, за да овладее инициативата в сета при 4:2. Последва по един успешен сервис-гейм и от двете страни. Синер не допусна грешка при подаването си и се доближи до 4:5, но атомният сервис на Алкарас се оказа достатъчен да издържи и да сложи точка на спора.